Разведка США нарастила наблюдение за ядерными вооружениями РФ

Разведывательные службы США и союзных стран усиливают наблюдение за ядерным арсеналом России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных лиц США, передает РИА Новости.

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Один из источников издания, имеющий доступ к разведданным о ядерных возможностях России, рассказал, что США следят за ситуацией «еще более пристально». Он отметил, что Вашингтон и другие западные государства удвоили усилия по сбору информации, включая операции в киберпространстве, а также применение средств космической и воздушной разведки.

Как пишет Politico, Запад пытается оценить, может ли Россия действительно использовать ядерное оружие в ходе боевых действий на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США при этом заявил газете, что его подразделение «всегда готово дать ответ», если худший сценарий развития событий все-таки будет реализован.