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20 минут назад

СМИ: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Елена Прошина

Разведывательные службы США и союзных стран усиливают наблюдение за ядерным арсеналом России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных лиц США, передает РИА Новости.

Разведка США нарастила наблюдение за ядерными вооружениями РФ
Фото: ТАССТАСС

Один из источников издания, имеющий доступ к разведданным о ядерных возможностях России, рассказал, что США следят за ситуацией «еще более пристально». Он отметил, что Вашингтон и другие западные государства удвоили усилия по сбору информации, включая операции в киберпространстве, а также применение средств космической и воздушной разведки.

Как пишет Politico, Запад пытается оценить, может ли Россия действительно использовать ядерное оружие в ходе боевых действий на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США при этом заявил газете, что его подразделение «всегда готово дать ответ», если худший сценарий развития событий все-таки будет реализован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием. По его словам, российские официальные лица неоднократно угрожали Западу и Украине его применением. Зеленский считает, что раз Россия не способна гарантировать безопасность мира, то она не должна располагать ядерным оружием.

Армия,Владимир Зеленский,
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