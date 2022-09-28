Разведка США нарастила наблюдение за ядерными вооружениями РФ

Разведывательные службы США и союзных стран усиливают наблюдение за ядерным арсеналом России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных лиц США, передает РИА Новости.
Один из источников издания, имеющий доступ к разведданным о ядерных возможностях России, рассказал, что США следят за ситуацией «еще более пристально». Он отметил, что Вашингтон и другие западные государства удвоили усилия по сбору информации, включая операции в киберпространстве, а также применение средств космической и воздушной разведки.
Как пишет Politico, Запад пытается оценить, может ли Россия действительно использовать ядерное оружие в ходе боевых действий на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооруженных сил США при этом заявил газете, что его подразделение «всегда готово дать ответ», если худший сценарий развития событий все-таки будет реализован.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием. По его словам, российские официальные лица неоднократно угрожали Западу и Украине его применением. Зеленский считает, что раз Россия не способна гарантировать безопасность мира, то она не должна располагать ядерным оружием.