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22 минуты назад

Стал известен состав сухпайков для мобилизованных

Илья Родин

Все мобилизованные после прибытия в расположение воинской части будут обеспечены трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки, сообщается на портале «Объясняем.рф».

Стал известен состав сухпайков для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что горячее питание является частью сбалансированного рациона, необходимого для поддержания физической формы военнослужащего. Сухпайки выдаются только в случае необходимости, получать их вместо положенного питания не разрешается.

По данным портала, сухпаек рассчитан на три полноценных приема пищи. В него входят галеты, консервированный бекон, печеночный паштет, плавленый сыр, овощная икра и другие продукты.

Кроме того, в его составе три консервированных вторых блюда. К примеру, в него могут входить рисовая каша с говядиной, тефтели. Их можно разогревать на огне.

На десерт полагается фруктовое повидло и шоколад. Напитки представлены чаем, кофе и сухим фруктовым концентратом.

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