Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

Россиянам, подлежащим призыву и уезжающим в Казахстан, начали вручать повестки на границе.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Там отметили, что пограничной службе были переданы списки россиян, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации со всех регионов РФ.

«В случае, если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку», — добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.