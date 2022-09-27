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8 минут назад

Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

Елена Прошина

Россиянам, подлежащим призыву и уезжающим в Казахстан, начали вручать повестки на границе.

Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Там отметили, что пограничной службе были переданы списки россиян, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации со всех регионов РФ.

«В случае, если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку», — добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Аналогичная ситуация наблюдается на границе РФ с Грузией. Однако там повестки выдаются лишь жителям Северной Осетии, подлежащим частичной мобилизации.

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