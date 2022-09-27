В Госдуме намерены списать кредиты погибших в ходе СВО

Ипотеку и кредиты мобилизованных россиян, которые погибнут либо получат первую группу инвалидности в ходе специальной военной операции, спишут за счет банков. Об этом заявил сегодня председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 23 сентября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах, позволяющих получить отсрочку военнослужащим, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине.

По словам председателя комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, долги россиян, погибших или получивших инвалидность в ходе спецоперации, не должны перекладываться на родственников.

«В текущей версии документа [законопроекта] этого пока нет. Но не только если человек погиб или стал инвалидом первой группы, он не платит по кредитам в банке, либо МФО - ни на кого эти долги не перекладываются, обязательства прекращаются для всех участников договора», - пояснил он.