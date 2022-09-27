На границе с Грузией начали вручать повестки подлежащим призыву россиянам

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказали в пресс-службе властей Северной Осетии.