На границе с Грузией начали вручать повестки подлежащим призыву россиянам

Подлежащим призыву гражданам России начали вручать повестки на границе с Грузией. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии пишет ТАСС.
МВД Северной Осетии 27 сентября сообщило, что на российско-грузинской границе развернут мобилизационный пункт военкомата из-за большего числа желающих покинуть территорию России после объявления частичной мобилизации. В МВД сообщили, что около 5,5 тысячи автомобилей, в том числе 3,6 тысячи легковых, пытаются выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс». По данным грузинских властей, в последние дни в страну въезжает около 10 тысяч россиян каждые сутки.
«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказали в пресс-службе властей Северной Осетии.