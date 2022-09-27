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31 минуту назад

На границе с Грузией начали вручать повестки подлежащим призыву россиянам

Парламентская газетаиещё 7

Подлежащим призыву гражданам России начали вручать повестки на границе с Грузией. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии пишет ТАСС.

МВД Северной Осетии 27 сентября сообщило, что на российско-грузинской границе развернут мобилизационный пункт военкомата из-за большего числа желающих покинуть территорию России после объявления частичной мобилизации. В МВД сообщили, что около 5,5 тысячи автомобилей, в том числе 3,6 тысячи легковых, пытаются выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс». По данным грузинских властей, в последние дни в страну въезжает около 10 тысяч россиян каждые сутки.

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказали в пресс-службе властей Северной Осетии.

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