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1 час назад

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

sibnovosti.ruиещё 3

Военный комиссар из Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал о процедуре вручения повесток и о поиске уклонистов от мобилизации.

По словам Евгения Кудрявцева для начала работники комиссариатов либо уполномоченные приходят по месту жительства, чтобы вручить повестку. Если же в квартире человека нет, то опрашивают его родственников и соседей. Тот, кто принес повестку, не имеет права переступить порог квартиры. Также повестку может вручить на работе сотрудник кадрового отдела.

Комиссар добавил, что самым важным требованием является передача повестки лично в руки, а вот место и время не имеет значения.

В том случае, когда человека невозможно найти, то составляются списки и передаются сотрудникам МВД. Тогда они начинают розыск.

На данный момент сотрудники МВД по Новосибирской области уже получили списки первых уклонистов и начали их разыскивать.

Армия,Видео,Евгений Кудрявцев,
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