Магаданский военком отправлен в отставку

Военный комиссар Магаданской области был отправлен в отставку из-за ошибок в период частичной мобилизации. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Сергей Носов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случаи нарушений при частичной мобилизации, отметил, что в Кремле рассчитывают на оперативное исправление ошибок. При этом он отметил, что в ряде регионов над этим активно работают губернаторы.

По словам главы Магаданской области, он был вынужден обратиться к командующему Восточным округом из-за проблем с частичной мобилизацией в регионе.

«Сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии», — пояснил Сергей Носов.

Он также отметил, что по приказу командующего округом сейчас ведется подбор замены для отправленного в отставку военкома.

«Кандидатура на постоянной основе для Магадана подбирается», — заявил Носов.