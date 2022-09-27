"Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно", - подчеркнул Локтев.