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1 час назад

Замвоенкома: жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно

ТАССиещё 2

Жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно. Об этом во вторник сообщил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

"Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно", - подчеркнул Локтев.

Армия,Видео,Правительство Москвы,
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