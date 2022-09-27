Первые противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW, по всей видимости, уже переданы вооруженнум формированиям Украины американцами. В Сети появились видеокадры применения такого оружия с автомобиля Humvee. Как утверждается, это происходит именно у линии боевого соприкосновения, а не где-то на полигоне.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В то же время, кроме украинских источников, пока никто на Западе не подтвердил эту информацию. Однако ранее сообщалось, что такие ПТУР обязательно будут поставлены идейным последователям Бандеры, Шухевича и эсэсовцев из дивизии "Галичина".

Интересно, что Пентагон предлагал своим коллегам из военного ведомства киевского режима BGM-71 TOW еще четыре года назад, но тогда чиновники в погонах заявляли, что предпочли бы этим устаревающим системам лучшие, по их мнению, Javelin.

Как оказалось, эти заокеанское "подарки" третьего поколения оказались не таким "чудо-оружием", каким его представляла украинская пропаганда. Боевики часто жаловались на постоянные отказы, вызванные, в том числе, истекшими сроками хранения. Эксперты, в свою очередь, отмечали низкий уровень подготовки "жовто-блакитного" воинства.