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42 минуты назад

США решили утилизировать свои запасы противотанковых ракет BGM-71 TOW на Украине

Российская Газета

Первые противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW, по всей видимости, уже переданы вооруженнум формированиям Украины американцами. В Сети появились видеокадры применения такого оружия с автомобиля Humvee. Как утверждается, это происходит именно у линии боевого соприкосновения, а не где-то на полигоне.

США решили утилизировать на Украине свои запасы противотанковых ракет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В то же время, кроме украинских источников, пока никто на Западе не подтвердил эту информацию. Однако ранее сообщалось, что такие ПТУР обязательно будут поставлены идейным последователям Бандеры, Шухевича и эсэсовцев из дивизии "Галичина".

Интересно, что Пентагон предлагал своим коллегам из военного ведомства киевского режима BGM-71 TOW еще четыре года назад, но тогда чиновники в погонах заявляли, что предпочли бы этим устаревающим системам лучшие, по их мнению, Javelin.

Как оказалось, эти заокеанское "подарки" третьего поколения оказались не таким "чудо-оружием", каким его представляла украинская пропаганда. Боевики часто жаловались на постоянные отказы, вызванные, в том числе, истекшими сроками хранения. Эксперты, в свою очередь, отмечали низкий уровень подготовки "жовто-блакитного" воинства.

BGM-71 TOW имеют полуавтоматическую, по проводам, систему наведения. Последние модификации оптимизированы на поражение бронетехники в самую уязвимую часть - в крышу. Максимальная дальность стрельбы - 3750 метров, что значительно ниже, чем у отечественных ПТРК "Корнет".

Армия,Пентагон,
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