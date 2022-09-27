На границе Грузии и Северной Осетии появится мобилизационный пункт

Сообщается, что на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции , руководителей пограничного управления ФСБ России по региону, а также руководства таможни республики.

Также стало известно, что в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу с Грузией. Ранее пересекать ее можно было только на транспортном средстве. Отмечается, что такое решение было принято в связи с напряженной обстановкой на КПП «Верхний Ларс», где выстроились многокилометровые очереди из желающих попасть в Грузию.