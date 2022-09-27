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44 минуты назад

На границе Грузии и Северной Осетии появится мобилизационный пункт

Lenta.ruиещё 2

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе Грузии и Северной Осетии появится мобилизационный пункт. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.

Сообщается, что на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ России по региону, а также руководства таможни республики.

Многокилометровые пробки на границе России и Грузии попали на видео

Было принято решение развернуть мобилизационный пункт военкомата на КПП в ближайшее время.

Также стало известно, что в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу с Грузией. Ранее пересекать ее можно было только на транспортном средстве. Отмечается, что такое решение было принято в связи с напряженной обстановкой на КПП «Верхний Ларс», где выстроились многокилометровые очереди из желающих попасть в Грузию.

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