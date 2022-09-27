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5 часов назад

В США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море

Национальная Служба Новостейиещё 6

Береговая охрана США обнаружила сосредоточение военных кораблей России и Китая в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press. Российские и китайские боевые корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022» Отмечается, что базирующийся в Гонолулу корабль американской Береговой охраны Kimball 19 сентября зафиксировал прохождение ракетного крейсера ВМС КНР к северу от острова Кыска на Аляске. Позже американский корабль заметил еще два китайских и четыре российских судна. «Хотя строй кораблей действовал в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем отвечать на присутствие присутствием, чтобы гарантировать, что интересы США вокруг Аляски не будут нарушены», — заявил командующий 17-м округом Береговой охраны США контр-адмирал Натан Мур. Kimball намерен продолжить вести наблюдение в районе. Минобороны РФ 15 сентября заявило, что корабли Военно-морского флота РФ и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, напоминает «Свободная пресса». Планировалось, что экипажи кораблей отработают тактическое маневрирование и организацию связи, пишет RT.

Российские и китайские корабли появились у берегов Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Армия,Минобороны России,
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