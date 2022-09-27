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1 час назад

В Запорожье рассказали о планах Киева по наступлению

News.ru

Член ГСА Запорожья Рогов: ВСУ могут начать наступление в районе Энергодара

Вооруженные силы Украины могут начать наступление в районе Энергодара и его пригородах. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, уже были отбиты несколько попыток высадки украинского десанта.

(ВСУ) могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка, — сказал Рогов.

По его словам, также украинское командование сохраняет планы по взятию под контроль Запорожской АЭС. Рогов отметил, что ранее уже были отбиты несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе с применением авиации.

NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении

Ранее власти Запорожья сообщили о взрыве автомобиля, который произошел в Мелитополе. По имеющимся данным, взрыв был настолько мощный, что автомобиль разорвало на две части. Один человек погиб. Владимир Рогов предположил, что к подрывам может быть причастен Киев, который «хочет дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Запорожской области». Он отметил, что провокации могут быть нацелены на то, чтобы лишить мирных жителей электричества и сорвать референдум.

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