В США нашли способ сэкономить на Украине

Власти Соединенных Штатов намерены сократить издержки от поставок вооружения Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на проект закона на сайте члена верхней палаты Конгресса Джин Шахин, которая является одним из авторов документа.

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Это предполагается делать с помощью упрощения процесса закупок. Сенаторы рассчитывают предоставить Министерству обороны США новые возможности в плане прогнозирования «потребностей производственных цепочек», а также упростить для Пентагона процесс закупок, в том числе путем сокращения издержек.

Как следует из законопроекта, инициатива направлена на «укрепление оборонно-промышленной базы» Америки и на «помощь Украине в обороне» на фоне «растущей агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе». Документом предусматриваются меры, которые направлены на то, чтобы Вашингтон быстро снабжал союзников боеприпасами. О дате рассмотрения инициативы не сообщается.