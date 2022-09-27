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24 минуты назад

В США нашли способ сэкономить на Украине

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов намерены сократить издержки от поставок вооружения Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на проект закона на сайте члена верхней палаты Конгресса Джин Шахин, которая является одним из авторов документа.

В США нашли способ сэкономить на Украине
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Это предполагается делать с помощью упрощения процесса закупок. Сенаторы рассчитывают предоставить Министерству обороны США новые возможности в плане прогнозирования «потребностей производственных цепочек», а также упростить для Пентагона процесс закупок, в том числе путем сокращения издержек.

США высказались об атаках Киева по проводящим референдумы регионам

Как следует из законопроекта, инициатива направлена на «укрепление оборонно-промышленной базы» Америки и на «помощь Украине в обороне» на фоне «растущей агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе». Документом предусматриваются меры, которые направлены на то, чтобы Вашингтон быстро снабжал союзников боеприпасами. О дате рассмотрения инициативы не сообщается.

Ранее замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов попросил у американских властей и их партнеров поставлять новейшую технику для испытаний в бою. 26 сентября Конгресс США согласовал финансовую помощь Киеву на сумму 12 млрд долларов.

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