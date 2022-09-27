ВСУ признали бесполезность HIMARS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск. Об этом пишет New York Times (NYT).

«Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск», — пишет газета.

По данным издания, украинские войска пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО. Так, российские силы в том числе перераспределили склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак Киева.

NYT указывает, что союзные силы постепенно освобождают город и теснят ВСУ, поражая технику и живую силу противника.