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10 минут назад

В Киеве заявили, что не планируют призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в РФ

ТАССиещё 1

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник в интервью немецкому порталу Tagesschau заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

В Киеве ответили на вопрос о дополнительной мобилизации на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", - приводит портал его слова.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране 25 февраля. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране.

Армия,В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховная Рада,
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