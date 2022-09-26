В Киеве ответили на вопрос о дополнительной мобилизации на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник в интервью немецкому порталу Tagesschau заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России .

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", - приводит портал его слова.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО.