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56 минут назад

Военкомат запретил российскому журналисту выезд из России

Lenta.ru

Журналиста спортивной редакции РИА Новости Илью Васильева не пустили на рейс до Стамбула в аэропорту Жуковский. О том, что ему запретили выезд из страны, агентству рассказал сам журналист.

Военкомат запретил журналисту РИА Новости выезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильева не пустили на рейс пограничники. Ему отказали в праве на выезд из страны на основании решения военкомата.

Агентство уточняет, что журналист не получал повестку по месту жительства. Кроме того, в его военном билете указана категория здоровья «В» (ограниченно годен). При этом, по словам журналиста, в аэропорту его спросили о наличии справки из военкомата о том, что ему можно выезжать из страны. Изучать его военный билет в Жуковском отказались. В итоге журналисту сообщили, что не могут выпустить его из страны на основании закона.

В конце сентября стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ, Казахстан и Турция, возросла в десять раз. При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что снижения цен на перелеты стоит ожидать уже с 1 октября 2022 года.

Днем 21 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в стране не вводились дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян. Утром того же дня президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

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