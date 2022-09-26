Кучерена: ставший россиянином Сноуден не подлежит мобилизации

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, получивший согласно указу президента РФ Владимира Путина российское гражданство, не подлежит мобилизации. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.
Отмечается, что в 2013 году Сноуден опубликовал секретные данные американских спецслужб. Материалы вызвали широкий резонанс и ему пришлось покинуть Штаты. Он бежал сначала в Гонконг, затем в Россию.
Кучерена уточнил, что согласно законодательству, Эдвард не подлежит призыву, так как не служил в ВС РФ и не имеет боевого опыта.
Юрист добавил, что супруга Сноудена также будет добиваться российского гражданства. Его сын является россиянином по рождению.
Ранее сообщалось, что президент России 26 сентября, в понедельник, подписал указ о предоставлении Эдварду Сноудену российского гражданства.