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1 час назад

Кучерена: ставший россиянином Сноуден не подлежит мобилизации

Елена Прошина

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, получивший согласно указу президента РФ Владимира Путина российское гражданство, не подлежит мобилизации. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

Кучерена: ставший россиянином Сноуден не подлежит мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2013 году Сноуден опубликовал секретные данные американских спецслужб. Материалы вызвали широкий резонанс и ему пришлось покинуть Штаты. Он бежал сначала в Гонконг, затем в Россию.

Сноуден получил российское гражданство

Кучерена уточнил, что согласно законодательству, Эдвард не подлежит призыву, так как не служил в ВС РФ и не имеет боевого опыта.

Юрист добавил, что супруга Сноудена также будет добиваться российского гражданства. Его сын является россиянином по рождению.

Ранее сообщалось, что президент России 26 сентября, в понедельник, подписал указ о предоставлении Эдварду Сноудену российского гражданства.

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