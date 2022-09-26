Кучерена: ставший россиянином Сноуден не подлежит мобилизации

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Отмечается, что в 2013 году Сноуден опубликовал секретные данные американских спецслужб. Материалы вызвали широкий резонанс и ему пришлось покинуть Штаты. Он бежал сначала в Гонконг, затем в Россию.

Кучерена уточнил, что согласно законодательству, Эдвард не подлежит призыву, так как не служил в ВС РФ и не имеет боевого опыта.

Юрист добавил, что супруга Сноудена также будет добиваться российского гражданства. Его сын является россиянином по рождению.