Повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно, сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф».
«Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении портала.
Также в Telegram-канале рассказали, что в случае утери военного билета он будет восстановлен по месту постановки на воинский учет.
Призванные в рамках частичной мобилизации будут проходить подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа, где находится место призыва.
Ранее сенатор Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что в СФ и Государственной думе в данный момент отсутствует обсуждение законопроектов о «дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличении сроков по действующим статьям Уголовного кодекса». По словам сенатора, подобных проектов «не было и нет».