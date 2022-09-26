Повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно, сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф».

«Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении портала.

Также в Telegram-канале рассказали, что в случае утери военного билета он будет восстановлен по месту постановки на воинский учет.

Призванные в рамках частичной мобилизации будут проходить подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа, где находится место призыва.