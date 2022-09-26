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41 минуту назад

"Объясняем.рф": повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно

Газета.Ru

Повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно, сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф».

«Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении портала.

Также в Telegram-канале рассказали, что в случае утери военного билета он будет восстановлен по месту постановки на воинский учет.

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Призванные в рамках частичной мобилизации будут проходить подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа, где находится место призыва.

Ранее сенатор Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что в СФ и Государственной думе в данный момент отсутствует обсуждение законопроектов о «дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличении сроков по действующим статьям Уголовного кодекса». По словам сенатора, подобных проектов «не было и нет».

Армия,Видео,Андрей Клишас,Совет Федерации,Госдума,
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