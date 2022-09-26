Более 2 тыс. бывших украинских военных мобилизованы из Крыма

Заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов заявил, что из Крыма и Севастополя мобилизовано более двух тысяч бывших украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Родионова, их отправка к месту дальнейшей службы запланирована на 27 сентября. Их направят для формирования двух подразделений.
«Здесь присутствует более 2 тыс. человек. Специалисты: стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллеристских орудий, водители боевых машин. На данный момент сегодня они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач. Какие задачи им будут поставлены, покажет время», — поделился Родионов.
По словам контр-адмирала, все мобилизованные уже приняли присягу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся 25 сентября.