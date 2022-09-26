Возможна ли альтернативная гражданская служба при частичной мобилизации?

Право гражданина заменить военную службу альтернативной гражданской службой закреплено частью 3 статьи 59 Конституции РФ. Можно ли это сделать при частичной мобилизации, разбирался «Рамблер».

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В статье 59 основного закона России закреплено положение, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина».

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При этом в пункте третьем отмечается, что «гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

Прохождение альтернативной гражданской службы регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». Статья 9 закона посвящена процессу прохождения альтернативной службе в период мобилизации.

«Организация и прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время определяются федеральными конституционными законами, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - говорится в статье.

Однако в Федеральном законе от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» вопросы прохождения альтернативной военной службы не освящены.

Как попасть на альтернативную службу?

Если несение военной службы противоречит убеждению или вероисповеданию гражданина, он имеет право подать заявление на ее замену альтернативной гражданской.

К заявлению, которое можно направить как почтой, так и принести в военкомат лично, необходимо приложить автобиографию и характеристику с места работы или учебы. Россиянин также вправе указать в заявлении тех, кто согласен подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, отмечает портал zakon.ru.

Согласно определению Конституционного суда РФ от 22.05.1996 № 63-О, «действия граждан, реализующих свое конституционное право на альтернативную гражданскую службу, не могут расцениваться как уклонение без уважительной причины от военной службы и, следовательно, не подпадают под признаки предусмотренного названными законодательными нормами правонарушения».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.

Могут ли мобилизованные пойти на альтернативную службу?

Запущенный правительством России портал «Объясняем.рф» разъяснил в свою очередь, что возможности пройти альтернативную гражданскую службу при призыве во время частичной мобилизации нет.

«Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», - отмечается в сообщении.