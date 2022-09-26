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1 час назад

НАТО разместит в Латвии две установки HIMARS

Елена Прошина

Для демонстрации «быстрого развертывания» высокоточного оружия на восточном фланге НАТО в рамках учений NAMEJS США намерены разместить в Латвии два РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

НАТО разместит в Латвии две установки HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«(Командование) Армии США в Европе и Африке направит в Латвию две РСЗО M142 (HIMARS) и около десяти военнослужащих в поддержку национальных учений по проверке боевой готовности NAMEJS 26 сентября, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО», - говорится в сообщении командования.

Уточняется, что РСЗО HIMARS и персонал будут развернуты одновременно в двух местах на территории Латвии, для чего будут задействованы два самолета C-130.

Напомним, 25 сентября начались военно-морские учения НАТО Dynamic Messenger-22. Это первые полноценные оперативные учения Североатлантического альянса, главной целью которых является наблюдение за работой беспилотных систем в морской среде. В учениях принимает участие 18 кораблей, 48 беспилотных аппаратов и 1,5 тыс. военнослужащих из 16 стран альянса.

Армия,НАТО,
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