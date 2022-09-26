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10 минут назад

Российский губернатор дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

Lenta.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал военкоматам двое суток на возвращение незаконно мобилизованных домой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение 2 суток», — написал Гусев.

В России предложили изменения по отсрочке от частичной мобилизации

Губернатор российского региона также поручил проводить медосмотры более тщательно, при необходимости также проводить медицинские освидетельствования. Медики должны внимательно относиться к тем врачебным заключениям, которые россияне приносят с собой в военкоматы, подчеркнул Гусев.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

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