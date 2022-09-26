Российский губернатор дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

«Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение 2 суток», — написал Гусев.