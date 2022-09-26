В России создают беспилотники на основе истребителя Су-47 "Беркут"

Экспериментальный палубный истребитель с обратной стреловидностью крыла Су-47 "Беркут" получил свое продолжение при создании новых российских беспилотников. Символично, что эту новостью сообщили ТАСС в Ростехе, на следующий день после того, как Су-47 отметил 25-летие своего первого полета.
По сути, этот самолет, созданный в единственном экземпляре, был летающей лабораторией, где испытывали новые технологии и материалы. Отчасти он стал прародителем истребителя Су-57.
Как выяснилось, пригодились наработки по обратной стреловидности крыла, композитным материалам и для строительства современных БПЛА.
Необычная конструкция крыла улучшает взлетно-посадочные характеристики, делает аппарат более скоростным и маневренным.