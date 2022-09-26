Белоруссия не увидела смысла в военных базах России

Из-за уровня развития военных технологий Белоруссия не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает РИА Новости. При этом он отметил, что не исключает появление баз России в Белоруссии в будущем.

Комментируя возможность появления постоянного российского воинского контингента из-за усиления присутствия НАТО на границах республики Макей сказал, что подобные разговоры ведутся уже довольно давно.

«Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров», — сообщил глава МИД Белоруссии.

При этом, по его словам, сейчас смысла в размещении российских баз нет.