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31 минуту назад

Белоруссия не увидела смысла в военных базах России

Lenta.ruиещё 1

Из-за уровня развития военных технологий Белоруссия не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает РИА Новости. При этом он отметил, что не исключает появление баз России в Белоруссии в будущем.

Белоруссия не увидела смысла в военных базах России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комментируя возможность появления постоянного российского воинского контингента из-за усиления присутствия НАТО на границах республики Макей сказал, что подобные разговоры ведутся уже довольно давно.

«Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров», — сообщил глава МИД Белоруссии.

При этом, по его словам, сейчас смысла в размещении российских баз нет.

«Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Белоруссии», — заявил Макей.

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