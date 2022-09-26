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13 минут назад

Пригожин признал создание ЧВК «Вагнер»

Lenta.ru

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий опубликован в официальном аккаунте компании во «ВКонтакте».

Пригожин признал создание ЧВК «Вагнер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

Пригожин уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорд» занялся этим сам.

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«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ (батальонно-тактическая группа — прим. "Ленты.ру") "Вагнер"», — цитирует пресс-служба Пригожина.

До этого Пригожин официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.

Ранее владелец «Конкорд» сообщал о военной службе сына Павла в составе ЧВК «Вагнер».

Армия,Евгений Пригожин,
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