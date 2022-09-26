Минобороны показало работу ЗРК «Тор-М2» по перехвату ракет на Украине

«Мной было обнаружено две ракеты, по которым потом велся огонь. После уничтожения все подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле. Если бы эти объекты дошли до города, я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов», — сказал начальник расчета ЗРК.