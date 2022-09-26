В России предложили изменения по отсрочке от частичной мобилизации

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев заявил о необходимости распространить отсрочку от призыва по частичной мобилизации на студентов частных вузов, передает РИА «Новости».

В связи с этим он указал, что в негосударственных учебных заведениях, у которых есть государственная аккредитация по образовательным программам, обучаются свыше 150 тысяч россиян.

Кроме того, Васильев выразил мнение, что ученым до 35 лет также нужно предоставить право на отсрочку, поскольку именно они формируют будущее высшей школы России.

«Отсрочка от призыва на данную категорию также не распространяется, им необходимо иметь отсрочку от призыва по мобилизации, так как много исследований, которые они проводят, имеют непрерывный цикл, и если прервать исследование хотя бы на два-три месяца, оно может стать неактуальным», – добавил Васильев.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.