Украине предложили одолжить ядерное оружие у Израиля или КНДР

Власти Украины могут взять ядерное оружие в аренду для нанесения ядерного удара по России . Об этом сообщил украинский журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский.

«Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР (Северная Корея) объявила себя ядерной державой», — цитирует Климовского РИА «Новости». По его мнению, правительство Украины может взять ядерное оружие напрокат у Израиля, либо купить у КНДР.

Более лучшим вариантом для Украины будет обратиться к Израилю, во избежание дальнейших обвинений в сторону НАТО в распространении ядерного оружия, считает историк. До сих пор правительство Израиля отказывалось помогать украинским коллегами поставками оружия.