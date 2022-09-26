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50 минут назад

Украинский историк Климовский: Киев может одолжить ядерное оружие у Израиля или КНДР

Ura.Ruиещё 4

Власти Украины могут взять ядерное оружие в аренду для нанесения ядерного удара по России. Об этом сообщил украинский журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский.

Украине предложили одолжить ядерное оружие у Израиля или КНДР
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР (Северная Корея) объявила себя ядерной державой», — цитирует Климовского РИА «Новости». По его мнению, правительство Украины может взять ядерное оружие напрокат у Израиля, либо купить у КНДР.

Более лучшим вариантом для Украины будет обратиться к Израилю, во избежание дальнейших обвинений в сторону НАТО в распространении ядерного оружия, считает историк. До сих пор правительство Израиля отказывалось помогать украинским коллегами поставками оружия.

Ранее в США выступили с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к Вашингтону нанести ядерные удары по России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием.

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