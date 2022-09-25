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4 минуты назад

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о передаче Украине NASAMS

Lenta.ruиещё 7

Пресс-служба Пентагона отказалась комментировать сообщения о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS. Об этом пишет РИА Новости.

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о передаче Украине NASAMS
Фото: © Ministerie van Defensie© Ministerie van Defensie

По информации агентства, представитель американского министерства обороны заявил, что ведомство в курсе подобных сообщений, но пока не может ни подтвердить их, ни опровергнуть.

«Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу», — ответил сотрудник пресс-службы на соответствующий запрос РИА Новости.

О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. При этом из интервью не ясно, идет речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.

Зеленский заявил о получении Украиной систем NASAMS из США

В свою очередь, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявлял, что Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS. По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Пентагон,
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