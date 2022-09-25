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40 минут назад

Российский десант уничтожил колонну нидерландских БМП

Lenta.ru

Российский десант уничтожил колонну нидерландских бронетранспортеров на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Российский десант уничтожил колонну нидерландских БМП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военная техника YPR-765 была поражена огнем боевых машин российского десанта БМД 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Известно, что столкновение произошло на Херсонском направлении.

В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» также опубликовал информацию о сожженной технике НАТО в Херсонской области, в том числе у села Андреевка.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Представитель экстренных служб города заявил, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал.

Армия,НАТО,
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