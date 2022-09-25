Российский десант уничтожил колонну нидерландских БМП

Российский десант уничтожил колонну нидерландских бронетранспортеров на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Военная техника YPR-765 была поражена огнем боевых машин российского десанта БМД 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Известно, что столкновение произошло на Херсонском направлении.

В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» также опубликовал информацию о сожженной технике НАТО в Херсонской области, в том числе у села Андреевка.