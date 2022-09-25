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1 час назад

Опубликовано фото Милонова рядом с противотанковым орудием в Донбассе

News.ru

В Сети появилось фото зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова на фоне 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» в Донбассе. Снимок парламентария опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель». Милонов, как указали в источнике, получил позывной Густав.

Появилось фото Милонова в Донбассе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов, а теперь старший сержант-наводчик противотанковой артиллерийской батареи с позывным Густав, возле своего 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» на Донбассе, — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, прибыл в Донбасс. Он занимается общегражданскими и гуманитарными вопросами, взаимодействует с властями и местными жителями.

Еще два депутата ГД захотели отправиться на спецоперацию

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четверо депутатов Госдумы от партии попросили отправить их в зону спецоперации. В их числе глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, Милонов и замглавы комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин призвал депутатов, соответствующих требованиям частичной мобилизации, принять участие в военной операции. Он отметил, что «брони», освобождающей парламентариев от мобилизации, не существует.

Армия,Дмитрий Хубезов,Виталий Милонов,Сергей Сокол,Дмитрий Саблин,Вячеслав Володин,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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