США и Латвия проведут учения с HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS будут участвовать в военных учениях Латвии и сил специальных операций США в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Минобороны Латвии подтвердили эту информацию.
Цель учений - продемонстрировать совместные действия военных Латвии и США. Прибалты намерены научиться «обнаруживать и идентифицировать» цели, а американцы будут обеспечивать огневую поддержку.
Системы HIMARS в Латвию доставят американские самолеты "MC- 130J Commando II".
РСЗО будут продемонстрированы в понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту. Стрельбы пройдут на военном полигоне «Шкеде» в Вергальской волости. Мишени разместят в «эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море».
За ходом учений будут наблюдать министр обороны Латвии и посол США.