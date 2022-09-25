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58 минут назад

США и Латвия проведут учения с HIMARS

Елена Прошина

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS будут участвовать в военных учениях Латвии и сил специальных операций США в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».

США и Латвия проведут учения с HIMARS
Фото:  U.S. Marine Corps  U.S. Marine Corps

В Минобороны Латвии подтвердили эту информацию.

Цель учений - продемонстрировать совместные действия военных Латвии и США. Прибалты намерены научиться «обнаруживать и идентифицировать» цели, а американцы будут обеспечивать огневую поддержку.

Системы HIMARS в Латвию доставят американские самолеты "MC- 130J Commando II".

РСЗО будут продемонстрированы в понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту. Стрельбы пройдут на военном полигоне «Шкеде» в Вергальской волости. Мишени разместят в «эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море».

За ходом учений будут наблюдать министр обороны Латвии и посол США.

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