США и Латвия проведут учения с HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS будут участвовать в военных учениях Латвии и сил специальных операций США в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: U.S. Marine Corps U.S. Marine Corps

В Минобороны Латвии подтвердили эту информацию.

Цель учений - продемонстрировать совместные действия военных Латвии и США. Прибалты намерены научиться «обнаруживать и идентифицировать» цели, а американцы будут обеспечивать огневую поддержку.

Системы HIMARS в Латвию доставят американские самолеты "MC- 130J Commando II".

РСЗО будут продемонстрированы в понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту. Стрельбы пройдут на военном полигоне «Шкеде» в Вергальской волости. Мишени разместят в «эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море».