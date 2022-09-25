В Минобороны РФ заявили об уничтожении установки ЗРК "Оса-АКМ"

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ", радиолокационную стацию ПВО и потопили бронированный катер типа "Гюрза" ВМС Украины. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

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О комплексе и кораблях

"Оса-АКМ" - модернизированная версия советского комплекса войсковой ПВО, принятого на вооружение в 1971 году. Не производится с 1989 года, однако до сих пор находится на вооружении ряда стран, в числе которых Белоруссия, Польша и Украина. ЗРК состоит из самоходной пусковой установки, станций обнаружения и сопровождения целей, счетно-решающего прибора, ракет и транспортно-заряжающей машины. "Оса-АКМ" снаряжается шестью ракетами 9М33М3, способными поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и другие средства воздушного нападения на высоте от 10 до 5 тыс. м, дальности от 1,5 до 10,3 км и скорости полета целей до 500 м/с.

Накануне спецоперации Вооруженных сил РФ в состав Военно-морских сил (ВМС) Украины входили около 25 боевых единиц, в числе которых пять патрульных катеров ("Прилуки" (U153) проекта 206МР "Вихрь", P170 "Скадовск" проекта 1400М "Гриф", P171 АК-03, а также P191 "Старобельск" типа "Айленд" и P192 "Сумы" типа "Айленд", переданные США в 2019 и в 2021 годах). Имелось также шесть артиллерийских катеров (проекта 363У "Ровно" (U172), P173 АК-02, P175 "Бердянск", P176 "Никополь", P178 "Лубны" и P180 "Костополь"). Кроме того, в составе ВМС числился противодиверсионный катер U241 "Гола Пристань" проекта Р1415 "Фламинго" и десантный катер L434 "Сватово" проекта 1176 "Акула".