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1 час назад

Призыв женщин на военную службу в рамках мобилизации. Главное

Илья Родин

Женщины могут быть призваны при мобилизации, даже частичной, пояснил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Призыв женщин на военную службу в рамках мобилизации. Главное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно же имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности», - уточнил Цимлянский.

Не мобилизуют:

- тех, у кого нет подходящей военно-учетной специальности;

- женщин-офицеров старше 50 лет;

- женщин-рядовых и сержантов старше 45 лет;

- тех, у кого есть хотя бы один ребенок младше 16 лет;

- беременных, срок беременности у которых составляет не менее 22 недель.

Теоретически могут мобилизовать женщин, которые пребывают в запасе и состоят в мобилизационном резерве, то есть, далеко «не всех подряд». Согласно документам о частичной мобилизации, призыву подлежат:

- медицинские работники (Цимлянский подчеркнул, что «потребность в таких специалистах минимальна»).

- связисты;

- специалисты в области вычислительной техники;

- эксперты в сфере оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии;

- специалисты в области полиграфии - отрасли промышленности, которая занимается производством разнообразной книжно-журнальной, деловой, газетной продукции;

- картографы.

В Минобороны отметили, что призыв не станет внезапным. Военнообязанные женщины знают о своих правах и обязанностях. У них есть военные билеты, они регулярно отмечаются в военкоматах.

Кроме того, женщины-запасники относятся к третьему разряду. Их будут призывать в последнюю очередь, в случае реальной необходимости.

Армия,Генштаб,
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