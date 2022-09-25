ВСУ ударили по гостинице в Херсоне по разведданым НАТО

Удар по гостинице в Херсоне был сделан Вооруженными силами Украины с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по разведданным и наводке представителей НАТО. О роли Североатлантического альянса в обстреле отеля украинской стороной стало известно из сообщения сотрудника правоохранительных органов региона корреспонденту ТАСС.

«Удар по гостинице был явно нанесен при помощи представителей НАТО, по их разведданным и по их наводке», — заявил источник агентства.

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщается как минимум о двух погибших. Одним из погибших стал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Администрация Херсона назвала удар ВСУ по гостинице терактом.