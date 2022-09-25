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34 минуты назад

ВСУ ударили по гостинице в Херсоне по разведданым НАТО

Lenta.ru

Удар по гостинице в Херсоне был сделан Вооруженными силами Украины с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по разведданным и наводке представителей НАТО. О роли Североатлантического альянса в обстреле отеля украинской стороной стало известно из сообщения сотрудника правоохранительных органов региона корреспонденту ТАСС.

ВСУ ударили по гостинице в Херсоне по разведданым НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Удар по гостинице был явно нанесен при помощи представителей НАТО, по их разведданным и по их наводке», — заявил источник агентства.

Бывший депутат Рады погиб в результате удара HIMARS по гостинице в Херсоне

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщается как минимум о двух погибших. Одним из погибших стал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Администрация Херсона назвала удар ВСУ по гостинице терактом.

Кадры последствий ракетного удара из HIMARS по гостинице в Херсоне опубликовали российские журналисты, которые проживали в отеле. Им удалось выжить и снять произошедшее на видео.

Армия,Алексей Журавко,Верховная Рада,НАТО,
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