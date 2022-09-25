Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом

Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, сообщили СМИ.

«Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам – 18 колесных бронемашин», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Anadolu.

Напомним, 10 сентября Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова. Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.

Двумя днями ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией. Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.

6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.