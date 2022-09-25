В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
7 минут назад

Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, сообщили СМИ.

Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам – 18 колесных бронемашин», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Anadolu.

Напомним, 10 сентября Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова. Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.

Двумя днями ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией. Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.

6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.

Напомним, 5 сентября Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В августе телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Армия,Антониу Гуттереш,Йенс Столтенберг,НАТО,Генассамблея ООН,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители