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27 минут назад

ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в Херсоне

Ura.Ru

В городе Херсоне в Херсонской области ВСУ обстреляли гостиницу из РСЗО HIMARS. Есть погибшие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

ВСУ ударили из HIMARS по зданию гостиницы в Херсоне
Фото: ura.ruura.ru

«Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших», — сообщили корреспонденту в экстренных службах.

В числе погибших, предположительно, — экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Гостиница располагается в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Армия,Алексей Журавко,Верховная Рада,
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