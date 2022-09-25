ВСУ ударили из HIMARS по зданию гостиницы в Херсоне

В городе Херсоне в Херсонской области ВСУ обстреляли гостиницу из РСЗО HIMARS. Есть погибшие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших», — сообщили корреспонденту в экстренных службах.
В числе погибших, предположительно, — экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Гостиница располагается в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.