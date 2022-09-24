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49 минут назад

Путин подписал указ о критериях отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

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Президент России Владимир Путин подписал указ о критериях отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Новый указ Путина: кому положена отсрочка от призыва по мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно.

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Также отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставляться учащимся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Ранее Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

Армия,Украина,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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