Новый указ Путина: кому положена отсрочка от призыва по мобилизации

Также отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставляться учащимся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Ранее Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.