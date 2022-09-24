Племянник спикера Госдумы Володина отправится на фронт добровольцем

— Спросил, как сам принимал решение? Его ответ простой, без пафосных слов и банальностей. Узнал о частичной мобилизации. Воинская специальность подходит, возраст тоже. И теперь добровольно пришел в военкомат, получил на руки повестку. В понедельник с вещами отправится в пункт сбора. Там пройдет трехмесячные сборы. И здесь не надо скрывать, что этот парень является племянником Вячеслава Володина, — написал Панков в своем Telegram-канале.