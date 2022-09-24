В Госдуме рассказали, кого из медиков будут привлекать к мобилизации первыми

В рамках частичной мобилизации в российской армии могут быть востребованы хирурги, анестезиологи и медсестры. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
«Самыми востребованными могут быть хирурги, анестезиологи. Все те медики, которые вокруг этих специальностей, будут востребованы. Также понятно, что могут быть востребованы медицинские сестры», — заявил Федот Тумусов.
По словам депутата Госдумы, при мобилизации этих специалистов будут смотреть на их опыт работы с травмами, которые возникают в результате боевых действий.
«Нужны те люди, которые понимают, что такое армия, военная дисциплина, и имеют военные навыки. Хирург, медсестра — это как раз те специалисты, которые имеют опыт операций с точки зрения травм, которые получают в результате военных действий. Те, кто имеет опыт работы с ранениями», — уточнил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян.