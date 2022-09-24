В Госдуме рассказали, кого из медиков будут привлекать к мобилизации первыми

В рамках частичной мобилизации в российской армии могут быть востребованы хирурги, анестезиологи и медсестры. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

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«Самыми востребованными могут быть хирурги, анестезиологи. Все те медики, которые вокруг этих специальностей, будут востребованы. Также понятно, что могут быть востребованы медицинские сестры», — заявил Федот Тумусов.

По словам депутата Госдумы, при мобилизации этих специалистов будут смотреть на их опыт работы с травмами, которые возникают в результате боевых действий.

«Нужны те люди, которые понимают, что такое армия, военная дисциплина, и имеют военные навыки. Хирург, медсестра — это как раз те специалисты, которые имеют опыт операций с точки зрения травм, которые получают в результате военных действий. Те, кто имеет опыт работы с ранениями», — уточнил собеседник агентства.