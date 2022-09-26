ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник в течение часа пять раз обстреливали Донецк и Макеевку, всего выпущено 19 снарядов калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным представительства, обстрелам подверглись Киевский, Куйбышевский, Кировский и Ленинский районы столицы ДНР, а также Червоногвардейский район Макеевки.

Как ранее сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ВСУ в течение воскресенья выпустили по девяти населенным пунктам ДНР более 200 боеприпасов, в том числе из тяжелой артиллерии и танков.