Поправки о военной службе. Главное

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 сентября, подписал пакет поправок о военной службе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Значительная часть поправок касается уголовного преследования военнослужащих за совершение различных тяжелых преступлений.

Так, вводится уголовная ответственность за:

- добровольную сдачу в плен, сроком от 3 до 10 лет;

- мародерство, сроком до 15 лет;

- дезертирство в период мобилизации или военного времени, сроком до 10 лет;

- «повлекший тяжкие последствия» отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, сроком от 3 до 10 лет.

За неявку на военные сборы или самовольное оставление службы наравне с контрактниками будут нести уголовную ответственность и военнослужащие, призванные из запаса.

Уточняется, что будет считаться отягчающим обстоятельством, если преступления против военной службы совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

Вторая часть поправок относится к сфере гособоронзаказа. Согласно документу, уголовная ответственность вводится за:

- повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу - от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей - на срок от 5 до 10 лет;

- повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу на срок от 4 до 8 лет.