Поправки о военной службе. Главное

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 сентября, подписал пакет поправок о военной службе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Значительная часть поправок касается уголовного преследования военнослужащих за совершение различных тяжелых преступлений.
Так, вводится уголовная ответственность за:
- добровольную сдачу в плен, сроком от 3 до 10 лет;
- мародерство, сроком до 15 лет;
- дезертирство в период мобилизации или военного времени, сроком до 10 лет;
- «повлекший тяжкие последствия» отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, сроком от 3 до 10 лет.
За неявку на военные сборы или самовольное оставление службы наравне с контрактниками будут нести уголовную ответственность и военнослужащие, призванные из запаса.
Уточняется, что будет считаться отягчающим обстоятельством, если преступления против военной службы совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время».
Вторая часть поправок относится к сфере гособоронзаказа. Согласно документу, уголовная ответственность вводится за:
- повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу - от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей - на срок от 5 до 10 лет;
- повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Им больше не нужно предварительно получать ВНЖ или жить в России беспрерывно на протяжении пяти лет. Срок контракта — минимум год.