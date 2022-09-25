ПВО открыло огонь по целям над Новой Каховкой

ПВО российской армии открыло огонь по целям над Новой Каховкой, было зафиксировано не менее десяти взрывов, сообщает в Telegram-канале местной администрации.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает [система] ПВО: 10 воздушных взрывов", - указано в сообщении.
Новая Каховка является важным транзитным пунктом на правый берег Днепра, кроме того, там находится одна из важнейших электростанций региона - Каховская ГЭС.
Ранее глава Каховского района заявил об усилении обстрелов Новой Каховки в дни референдума. Владимир Леонтьев отметил, что обстрелы не просто усилились и в ночь на 24 сентября было уничтожено более 20 торговых точек и магазинов. По его словам, с каждым таким ударом люди "теряют уважение к тем, кто производит такие обстрелы". Глава Каховского района также добавил, что ВСУ не смогли сорвать референдум обстрелами Новой Каховки, голосование продолжается.