ПВО открыло огонь по целям над Новой Каховкой

Ранее глава Каховского района заявил об усилении обстрелов Новой Каховки в дни референдума. Владимир Леонтьев отметил, что обстрелы не просто усилились и в ночь на 24 сентября было уничтожено более 20 торговых точек и магазинов. По его словам, с каждым таким ударом люди "теряют уважение к тем, кто производит такие обстрелы". Глава Каховского района также добавил, что ВСУ не смогли сорвать референдум обстрелами Новой Каховки, голосование продолжается.