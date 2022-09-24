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45 минут назад

Российский вооруженный контрактник сбежал из воинской части

Lenta.ruиещё 1

В Курской области полиция задержала вооруженного контрактника, сбежавшего из воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российский вооруженный контрактник сбежал из воинской части
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили служебный грузовик на обочине. По сведениям правоохранителей, он перепрыгнул на синий ВАЗ-2107.

Уточняется, что в подмосковных Химках у Виктора остались супруга и дочь. В настоящее время его везут на допрос.

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Ранее в Нижегородской области сбежал ефрейтор, служивший по контракту в воинской части Мулино. 19-летний военнослужащий, проходящий службу по контракту, 4 октября покинул расположение части. Он остановил попутную машину и попросил его подвести.

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