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22 минуты назад

ВКС РФ сбили переоборудованный под ракеты HARM украинский МиГ-29

Илья Родин

Модернизированный украинский самолет МиГ-29 был сбит истребителем ВКС России в районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны.

На Украине сбили переоборудованный под ракеты HARM МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что он был переоборудован под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».

ВКС России также нанесли удары по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады, 61-й пехотной егерской бригады. Потери ВСУ составили свыше 200 солдат и офицеров.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Ранее сообщалось, что на снимках, опубликованных украинскими военными, были замечены истребители Су-27, вооруженные ракетами HARM.

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