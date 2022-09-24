На Украине сбили переоборудованный под ракеты HARM МиГ-29

Модернизированный украинский самолет МиГ-29 был сбит истребителем ВКС России в районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что он был переоборудован под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».

ВКС России также нанесли удары по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады, 61-й пехотной егерской бригады. Потери ВСУ составили свыше 200 солдат и офицеров.