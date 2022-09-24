Турция нашла замену американским F-16

Турция может закупить российские истребители Су-35, если сорвется сделка по поставке американских F-16. О таких планах заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

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«Одним из вариантов могут быть Су-35», - сказал Демир, отвечая на вопрос журналистов об альтернативе в случае провала сделки с Вашингтоном.

США ранее направили официальное уведомление Турции об исключении из программы поставок новейших истребителей F-35. Американцев не устроило, что Анкара закупила российские системы ПВО С-400. В итоге Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией.

Президент Турции впоследствии заявил, что из США поступило предложение купить другие истребители - не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США. Сейчас госдеп убеждает конгрессменов, что данная сделка «служит национальным интересам».