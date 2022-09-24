Военные эксперты из США рассказали о проблеме ВСУ

На Западе почти закончились запасы танков Т-72, теперь Украине поставляют машины на базе танков Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов, пишет журнал Military Watch Magazine.

«Полезность M-55 для Украины остаётся сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — говорится в материале.

Агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.