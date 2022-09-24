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17 минут назад

Военные эксперты из США назвали связанную с танками проблему ВСУ

RT на русскомиещё 4

На Западе почти закончились запасы танков Т-72, теперь Украине поставляют машины на базе танков Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов, пишет журнал Military Watch Magazine.

Военные эксперты из США рассказали о проблеме ВСУ
Фото: APAP

Отмечается, что передаваемые Украине словенские танки M-55 оборудованы орудием калибра 105-мм.

«Полезность M-55 для Украины остаётся сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild потребовал от правительства Германии поставить Киеву боевые танки, тем самым показав пример союзникам.

Стало известно о решении Зеленского по Луганской области

Агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

Армия,Владимир Зеленский,
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