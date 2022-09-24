Разработанная Пентагоном стратегия ведения боевых действий в Запорожской области станет «самоубийством» для украинских солдат. Такое мнение выразил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Украиной.ру», передает РИА Новости.

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По его словам, Пентагон разработал стратегию для ВСУ и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского и все руководство Киева к ее реализации. Рогов считает, что высокопоставленные лица на Украине понимают, что эта стратегия — «самоубийство».

Рогов пояснил, что разработанный Пентагоном план подразумевает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Рогов подчеркнул, что эта стратегия обернется для Украины «тысячью смертей», поэтому ее армия «всячески пытается отойти».