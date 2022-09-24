Разработанная Пентагоном стратегия ведения боевых действий в Запорожской области станет «самоубийством» для украинских солдат. Такое мнение выразил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Украиной.ру», передает РИА Новости.
По его словам, Пентагон разработал стратегию для ВСУ и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского и все руководство Киева к ее реализации. Рогов считает, что высокопоставленные лица на Украине понимают, что эта стратегия — «самоубийство».
Рогов пояснил, что разработанный Пентагоном план подразумевает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Рогов подчеркнул, что эта стратегия обернется для Украины «тысячью смертей», поэтому ее армия «всячески пытается отойти».
Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. В ДНР около 23,64% избирателей приняли участие в голосовании, в ЛНР — 21%. Явка по итогам пятницы в Херсонской области составила 15,31%, на подконтрольных армии РФ территориях Запорожской области - 20,52%.