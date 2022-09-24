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35 минут назад

На Запорожье заявили о «самоубийственном» плане США для ВСУ

Елена Прошина

Разработанная Пентагоном стратегия ведения боевых действий в Запорожской области станет «самоубийством» для украинских солдат. Такое мнение выразил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Украиной.ру», передает РИА Новости.

На Запорожье заявили о «самоубийственном» плане США для ВСУ
Фото: ReutersReuters

По его словам, Пентагон разработал стратегию для ВСУ и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского и все руководство Киева к ее реализации. Рогов считает, что высокопоставленные лица на Украине понимают, что эта стратегия — «самоубийство».

Рогов пояснил, что разработанный Пентагоном план подразумевает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Рогов подчеркнул, что эта стратегия обернется для Украины «тысячью смертей», поэтому ее армия «всячески пытается отойти».

Известны итоги первого дня референдумов в Донбассе

Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. В ДНР около 23,64% избирателей приняли участие в голосовании, в ЛНР — 21%. Явка по итогам пятницы в Херсонской области составила 15,31%, на подконтрольных армии РФ территориях Запорожской области - 20,52%.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,Пентагон,
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