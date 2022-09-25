В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
11 минут назад

Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны

Lenta.ruиещё 1

Мобилизованным россиянам запретили брать с собой в часть смартфоны, вместо них они могу взять кнопочные телефоны. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.

Мобилизованным разрешили брать с собой кнопочные телефоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что россиянам, которые попали под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей из соображений безопасности, однако простой телефон взять можно. При этом все аппараты связи российских военнослужащих будут храниться в установленном месте и выдаваться лишь в определенное время.

Действия мобилизованных при болезни. Основное

Также портал напомнил, что фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.

Ранее сообщалось, что работодатели в период приостановления действия трудового договора сохранят за мобилизованными сотрудниками места работы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Армия,Украина,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители