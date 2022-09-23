Юрист перечислил законные варианты вручения повестки

По закону повестку в руки должно вручать исключительно лицо, уполномоченное военным комиссариатом, сообщил юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечисли законные варианты вручения повестки.

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«Полномочия человека должны подтверждаться соответствующей бумагой — это может быть либо доверенность, либо полномочия, так и называется, на вручение повестки, на которой должна стоят гербовая печать и подпись военного комиссара», — заявил Айрапетов.

Юрист также сообщил, что во вручении повестки может принимать участие работодатель гражданина.

«Согласно закону, работодатели обязаны оказывать всяческое содействие для вручения повестки, однако закон не обязывает работодателя вручать повестку. Работодатель может предоставить военному комиссариату информацию о местонахождении или обеспечить присутствие в месте, где будет передаваться повестка», — сообщил он.

При этом Айрапетов отметил, что, исходя из судебной практики по вручению повесток, вручение документа самим работодателем тоже может квалифицироваться законным.

«Из судебной практики, хотя у нас нет судебной практики касаемо мобилизационного времени, судебная практика по вручению повесток может квалифицировать законным вручение повестки, когда работодатель передает повестку адресату и пишет соответствующую справку», — заключил адвокат.

Ранее юрист сообщил, что существует два способа направления повестки: либо она должна вручаться в руки, либо направляться «Почтой России» по адресу регистрации.